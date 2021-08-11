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Представители автопроизводителя Toyota из Японии разместили новый тизер обновленной версии пикапа Tundra, премьера которого должна состояться уже этой осенью.

На опубликованных кадрах можно увидеть заднюю безрессорную подвеску под названием TRD Pro. На текущем варианте автомобиля установлен обычный задний мост с рессорами, состоящими из множества листов. В компании не рассказали, появится ли данная опция на базовых комплектациях авто или она окажется особенностью топовых модификаций, однако пообещали, что эта подвеска повысит характеристики пикапа на бездорожье.

Отмечается, что на новинке установят 415-сильный мотор, объем которого составит 3,5 литра. Он будет работать в паре с 10-ступенчатой коробкой передач, имеющей гидротрансформатор. Салон автомобиля, скорее всего, тоже ждут изменения. Инсайдеры считают, что он получит полностью цифровую приборную панель.

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