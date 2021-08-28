Специалисты в сфере информационных технологий рассказали об основных признаках того, что смартфон пользователя был взломан.

Согласно словам Александра Голубева, сотрудника «Вымпелкома», вредоносные приложения обычно работают на мобильном устройстве в фоновом режиме, тратя энергию АКБ. В результате гаджет начинает хуже держать заряд. На взлом иногда указывает перезагрузка аппарата без каких-либо на то причин, создание ссылок по всем контактам и посторонние шумы в ходе телефонных бесед.

Эксперт добавил, что если речь идет о майнерах, шпионских программах и банковских троянцах, то они, как правило, приводят к перегреву смартфона, увеличению расхода трафика и возникновению необычных уведомлений от приложений, которые не были установлены самим пользователем.