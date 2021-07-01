Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поблагодарил ООН за освещение преступной деятельности «Коалиции патриотов за перемены» (КПП).

Доклад ООН описывает преступления, совершенные боевиками КПП по отношению к гражданам ЦАР. Мирное население подвергалось грабежам, насилию и пыткам со стороны членов коалиции. Авторы документа также раскрыли роль бывшего президента страны Франсуа Бозизе в деятельности группировки.

Известно, что западные СМИ и политики регулярно призывали к переговорам с боевиками, а также пытались скрыть факт совершаемых ими преступлений.

В то же время весь негатив журналистов был направлен против российского присутствия. Российских инструкторов бездоказательно обвиняют в совершении преступлений на территории ЦАР. Журналисты для сенсационности причисляют их к «ЧВК Вагнера». Именно россияне помогли обучить военнослужащих ЦАР, которые дали уверенный отпор боевикам коалиции и сумели защитить мирных граждан.

«Мы благодарим экспертов ООН за то, что в докладе признается эффективность сотрудничества Российской Федерации и Центральноафриканской Республики в обеспечении безопасности на основе двусторонних соглашений, заключенных между правительствами государств», – говорится в сообщении СОМБ в соцсетях.