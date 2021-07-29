Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» пообщались с главной внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде. Они представились соратником блогера Алексея Навального Леонидом Волковым и супругой оппозиционера Юлией.

В разговоре Линде заявила, что многие депутаты шведского парламента готовы ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Однако в нынешней ситуации они больше ударят по ФРГ, Бельгии, Нидерландам и Австрии, которые вложили и продолжают вкладывать собственные средств в данный проект.

«Мы не хотим вводим санкции против Германии», – заявила руководитель шведского МИД.

Она также отметила, что ограничительные меры должны наказывать Россию. Если ввести санкции против «Северного потока-2», то наказана будет вся Европа, так как она продемонстрирует РФ раскол в своих рядах. Кроме того, сильно пострадают компании из Евросоюза, которые занимаются строительством и готовят запуск газопровода.