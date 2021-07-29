читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» пообщались с главной внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде. Они представились соратником блогера Алексея Навального Леонидом Волковым и супругой оппозиционера Юлией.

В разговоре Линде заявила, что многие депутаты шведского парламента готовы ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Однако в нынешней ситуации они больше ударят по ФРГ, Бельгии, Нидерландам и Австрии, которые вложили и продолжают вкладывать собственные средств в данный проект.

«Мы не хотим вводим санкции против Германии», – заявила руководитель шведского МИД.

Она также отметила, что ограничительные меры должны наказывать Россию. Если ввести санкции против «Северного потока-2», то наказана будет вся Европа, так как она продемонстрирует РФ раскол в своих рядах. Кроме того, сильно пострадают компании из Евросоюза, которые занимаются строительством и готовят запуск газопровода.

Вам может понравиться

Пилот Левитин рассказал, зачем Россия строит новые “самолеты судного дня”

В России есть «самолеты судного дня», построенные на базе пассажирских лайнеров Ил-80. Однако на днях появилась информация, что РФ строит новые воздушные машины на платформе Ил-96-400М. Опытный летчик Андрей Левитин

В Росстате назвали соотношение мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали, какое в России соотношение женщин и мужчин. Так, согласно информации на 2020 год, в России было 78,6 миллионов женщин, а мужчин – всего лишь 68,1 миллионов. В
  • Анна
  • 28.07.2021
  • читать 1 минуту

Адмирал ВМС США: Маневрами ВВС Россия хочет спровоцировать НАТО стрелять первым

Командующий американских ВМС в Европе адмирал Роберт Берк заявил, что Россия создает серьезные угрозы для НАТО. Он также обратил особое внимание на то, что российские самолеты все чаще подлетают на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – переменная облачность, до 30 °C | Королев: погода, 29 июля – небольшая облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 29 июля – ясно, до 30 °C |