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Украинский журналист Иван Яковин опубликовал в издании «Новое время» статью о недавней встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, российский лидер «выкрутил руки» белорусскому коллеге и поэтому тот «поделился суверенитетом» с РФ.

«Лукашенко сильно переживает, чтобы не начались протесты после того, как все узнают, что он продал родину Владимиру Путину», — считает публицист с Украины.

Он заявил, что обыски, аресты, которые в настоящий момент все чаще проводятся в неправительственных организациях и независимых СМИ говорят, что Лукашенко боится новых волнений и пытается их предотвратить. Также журналист отметил, что белорусский лидер «воюет с собственным народом» за Россию.

Заявления киевских журналистов в адрес РФ и Белоруссии давно не стоит рассматривать всерьез. Украина, которая давно подарила собственный суверенитет Вашингтону, не имеет никакого морального права хоть что-нибудь упоминать о соседних государствах. Она купилась на обещания вступления в ЕС и на этой волне делает единственное, на что способна – ненавидит Россию, а теперь еще и Белоруссию. Поэтому высказывания «эксперта» – это всего лишь очередная фантазия, которых в запасе киевских хозяев еще очень много.

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