Специалисты Хуачжунского университета науки и технологий создали принципиально новую разновидность полимерного материала. В отличие от других видов пластика он всего за неделю распадается под воздействием солнечного света и воздуха, а также не оставляет после себя вредных и опасных для окружающей среды веществ.

Китайские инженеры пытались усовершенствовать химический датчик, который применялся для измерения уровня кислотности. При этом они совершенно случайно открыли новый материал. Они разработали полимерную пленку, которая выступала в качестве индикатора и меняла цвет в зависимости от химического состава окружающей среды. А спустя семь дней она полностью разложилась под солнечными лучами.

Ученые пояснили, что использовать данную разновидность пластика можно только в темных и герметичных местах. В противном случае воздействие воздуха и света уничтожит любые изделия из нее. Впрочем, из нового полимера можно изготавливать детали для электронного оборудования или техники.

Инженеры рассказали, что в процессе распада пленка выделяет безопасную янтарную кислоту, которая активно применяется в пищевой промышленности и в производстве лекарств.