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Попытка НАТО «ужалить» российских миротворцев либо каким-то образом помешать их деятельности на территории Приднестровья плачевно закончится в первую очередь для Украины, уверен сенатор Виктор Бондарев.

Он отметил, что миротворцы в ПМР оказались под серьезной угрозой. Победа проевропейских сил в Молдове, притязания Румынии и Украины могут привести к тому, что НАТО захочет навести свои порядки в самопровозглашенной республике. Бондарев, возглавляющий комитет СовФеда по обороне, считает, что лучше Альянсу этого не делать.

Киев, Бухарест и Кишинев вряд ли рискнут своими силами заблокировать российские подразделения в ПМР. Однако с помощью НАТО они вполне способны попытаться выдворить миротворцев за пределы республики. В такой ситуации, считает эксперт, Россия просто вынуждена будет начать действовать. К примеру, она высадит свой десант в Одессе и моментально пробьет сухопутный коридор к Приднестровью. Это поможет не только защитить миротворцев, но и попутно решить украинский вопрос.

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