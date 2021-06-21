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Мария Захарова, представитель российского МИД, обвинила Соединенные Штаты в незаконных действиях после того, как американские чиновники сообщили о необходимости введения новых антироссийских санкций.

Ранее Джен Псаки, представитель Белого дома, отметила, что, несмотря на прошедший недавно саммит в Швейцарии, США не собираются изменять свою санкционную политику. Она добавила, что, согласно закону, они должны продолжить рассмотрение возможности наложения новых ограничений в связи с использованием химического оружия. Их планируется ввести из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В ответ Захарова заявила, что Вашингтон уже давно не живет по законам. Она указала на то, что его действия в ОЗХО нельзя подвести ни под какой закон. Поэтому она считает, что для начала США необходимо взять ответственность за свои преступления, а уже потом судить других.

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