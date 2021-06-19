Если раньше политика в отношении России выстраивалась Соединенными Штатами в своеобразном отрыве от других глобальных проблем, то после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена она перестанет существовать независимо от них. Такое мнение высказал редактор американского издания The National Interest Николас К. Гвоздев, внимательно проанализировавший результаты саммита на высшем уровне.

Он отметил, что встреча началась с обсуждения «красных линий». Американский лидер, как и обещал, поднял тему прав человека и заявил, что в случае смерти оппозиционного блогера Алексея Навального Россию ждут серьезные последствия. Какие именно, Байден не уточнил. Второй «красной линией» стали кибернетические атаки и любые действия, направленные на американскую инфраструктуру.

Путин, в свою очередь, поддержал позицию Байдена и высказался в том духе, что именно от Соединенных Штатов зависят отношения между двумя странами, так как именно они пытаются вести любой диалог с позиции силы. На этом выражения «глубокой обеспокоенности» завершились и стороны смогли перейти к обсуждению реальных проблем.

Редактор отмечает, что встреча оказалась весьма продуктивной, хотя многие политологи прогнозировали полную её бесполезность. Так Путин и Байден договорились о возвращении в Вашингтон и Москву дипломатов, что автоматически позволит восстановить уже разрушенные связи. Кроме того, было достигнуто соглашение о продолжении переговоров, связанных с обеспечением стратегической стабильности.

Еще один положительный результат – восстановление сотрудничества по решению проблем окружающей среды. В этом блоке вопросов важное место заняла Арктика, которую активно осваивает Россия. Автор отмечает, что пока неизвестно, продолжат ли США вводить санкции против энергетических проектов РФ. Наиболее значимыми из них сейчас являются СПГ-2 от компании «Новатэк» и «Восток Ойл» от Роснефти, которые реализуются именно в северном регионе.

Непосредственно перед встречей произошло несколько значимых событий, подтверждающих, что политика США по отношении к РФ начала медленно, но уверенно меняться. Так, Байден лично заявил об отмене санкционных мер против газопровода «Северный поток-2», строительство которого его предшественник Дональд Трамп стремился остановить любой ценой.

Кроме того, после отвода российских войск из Крыма и от западных границ страны, администрация Байдена приостановила программу военной помощи Украине.

Эти решения были приняты как раз в том контексте, что Россию нельзя рассматривать независимо от складывающейся в мире ситуации.

К примеру, остановка «Северного потока-2» могла окончательно поссорить Соединенные Штаты с Германией, а введение новых санкций – еще больше сблизить Россию и Китай. Такой союз Соединенным Штатам абсолютно невыгоден, поэтому можно предположить, что в будущем они уже не станут отвечать моментальными санкциями на любое по их мнению неправильное действие Москвы.

Результаты встречи не означают какой-либо перезагрузки отношений. Но они показали, что Россия воспринимается Соединенными Штатами как великая держава, мнение которой имеет огромное значение. Претензии Вашингтона к Москве при этом никуда не делись. Однако сейчас США готовы не применять мгновенные санкции, так как они держат в уме Китай и хотят продолжить сотрудничество с Россией по климату.