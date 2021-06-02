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Если США и Россия найдут какие-то общие формулировки для совместного заявления после встречи глав государств 16 июня, это уже будет большим достижением. Однако на пути к этому есть серьезное препятствие – новые американские санкции, которые Вашингтон намерен применить из-за оппозиционера Алексея Навального.

Вполне вероятно, что Джо Байден пока не будет педалировать тему санкций. Он вполне может отложить как минимум до завершения встречи. Однако в этом случае будет еще хуже, так как введение ограничений уже после переговоров будет выглядеть немного странно.

Россия не питает никаких иллюзий по поводу встречи Владимира Путина с Байденом. Так, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уже неоднократно заявлял, что переговоры первых лиц двух крупнейших государств на планете, являются чрезвычайно важными, но никаких судьбоносных решений и прорывов от них никто не ждет. Как и перезагрузки отношений между странами.

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