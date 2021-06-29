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В издании The New York Times, сославшись на отчет для Совбеза ООН, заявили, что российские наемники, находящиеся в Центральноафриканской республике, совершили ряд преступлений в этой стране.

Согласно информации, представленной в докладе, бойцы из РФ убивали и насиловали местных жителей, грабили школы и нападали на объекты с гуманитарной помощью. Журналисты отмечают, что наемники прибыли в ЦАР в качестве военных советников. Они оказывали помощь местным властям в борьбе с повстанческими группировками и защите горнодобывающих предприятий.

Специалисты ООН заявляют, что в ЦАР сейчас находятся примерно 2000 российских «советников», однако по официальным данным их количество в 4 раза меньше. Соответствующий доклад был подготовлен на основе опроса свидетелей, а также фото и видео материалов. Дмитрий Песков, представитель Кремля, прокомментировал данную информацию, назвав ее очередной ложью.

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