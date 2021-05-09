В Омской области ведётся поиск министра здравоохранения региона Александра Мураховского.

Как сообщается, Мураховский пропал 7 мая. Согласно имеющейся информации, он отправился на охоту вместе с друзьями, которые и обнаружили, что он пропал. Сначала они пытались найти Мураховского самостоятельно, но 8 мая обратились за помощью. Поисками занялись полиция и Росгвардия, охотоинспекторы, а также местные жители. Всего задействовано более 100 человек.

Известно, что пропавший министр 7 мая выехал с охотбазы в деревне Поспелово. Его квадроцикл был обнаружен 9 мая в 6,5 километрах от охотбазы. Поиски осложняются тем, что их приходится проводить на труднопроходимых заболоченных участках местности.

Мураховский стал министром здравоохранения в конце 2020 года, до этого он являлся главврачом больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Алексей Навальный после отравления.

Ранее мы сообщали, что в Омске за неделю поймали более шести тысяч человек без маски. В их отношении были составлены протоколы.