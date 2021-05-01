Портал Avia.Pro, ссылающийся на одному ему известные источники заявляет об ударе Таджикистана по колонне техники ВС Киргизии. Сообщается, что удар был нанесен ракетными комплексами и крупнокалиберного пулемета, в результате чего пострадали один танк, две боевые машины пехоты и бронетранспортер БТР-70.

БТР вышел из строя окончательно и восстановлению не подлежит, поэтому киргизские войска просто бросили его прямо на дороге. Остальные машины хоть и сильно пострадали, но все же остались пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Портал также подсчитывает убитых с обеих сторон конфликта. По неофициальным данным, ВС Таджикистана потерял 17, а Киргизия – 13 бойцов. Точных данных по жертвам пока нет.

Напомним, что власти Киргизии и Таджикистана пытаются уладить конфликт дипломатическим путем, однако все попытки срываются, так как стороны нарушают режим прекращения огня.