В Волгограде 29 мая состоялось выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Однако жители города были весьма возмущены её концертом.

Так, певица опоздала примерно на час, а когда всё же вышла на сцену, то начала с того, что сообщила, что ей 35 лет, и она – дура. Также артистка использовала нецензурную лексику. Затем Бузова продемонстрировала зрителям неприличный жест. По словам некоторых посетителей фестиваля, у Бузовой заплетался язык и её речь была бессвязна.

Всего Ольга спела три песни, а затем на некоторое время ушла со сцены, чтобы сменить костюм. При этом она продолжала что-то говорить в микрофон. На сцене в это время выступала подтанцовка.

Как заявили зрители шоу, они были весьма шокированы, когда увидели всё это. Некоторые предположили, что Бузова была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и удивились, что её не привлекли к ответственности.

Недавно Ольга Бузова заявила, что переезжает в Белоруссию. Как оказалось, она стала наставницей известного шоу X-Factor, а также будет отбирать участников.