Максим Галкин рассказал, что однажды его стали заваливать письмами заключённые. Своей историей шоумен поделился в эфире передачи «Сегодня вечером».

Так, когда Интернета ещё не было, некая бульварная газета опубликовала адреса разных знаменитостей, и предложила читателям задать звёздам любые вопросы. При этом, как отметил Галкин, адреса располагались в алфавитном порядке, и были написаны очень мелким шрифтом, чтобы все адреса уместились. В итоге получилось так, что в какой-то момент Галкина начали заваливать письмами, причём писали ему не только обычные граждане, но и заключённые.

Однако многие письма, как оказались, были адресованы Наталье Ветлицкой – в опубликованном списке она находилась прямо над Галкиным. Как отметил шоумен, Ветлицкой писало много заключённых, которые были сражены её красотой.

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