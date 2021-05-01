Великобритания не только сама стремится постоянно отравлять жизнь России, но и вовлекает в этот процесс другие страны, заявил аналитик издания Strategic Culture Финиан Каннингем. Он также отметил, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров давно раскрыл такую игру Лондона.

По словам Каннингема, именно британская разведка MI-6 вместе с Bellingcat постоянно плетут новые заговоры против Москвы. К ним относятся и отравление Скрипалей «двумя агентами ГРУ», и крушения «Боинга» малайзийской авиакомпании, и снова отравление, но теперь уже Алексея Навального.

Кроме того, следы британского влияния можно найти в скандалах с Чехией, Прибалтийскими странами и Словакией, которые разразились совсем недавно.

«Великобритания играет активную и очень серьезную подрывную роль. Она вышла из Евросоюза, но мы не видим снижения ее активности на этом треке», – заявил российский министр Сергей Лавров.

Каннингем сообщает, что это высказывание главы МИД попало в точку, так как Британия уже несколько лет подряд строит козни против РФ.