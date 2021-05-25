Уже в первые дни июня начнутся испытания новейшей российской субмарины проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег», которая выйдет в море впервые, сообщают представители оборонно-промышленного комплекса. Предприятие «Севмаш», которое осуществляет строительство этого атомохода, не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

Напомним, что ранее сообщалось о желании командования российских ВМС ввести новую подводную лодку в строй уже 25 июля – в День военно-морского флота. Однако по мнению экспертов, реализовать этот план не получится. Все дело в том, что «Севмаш» просто не успеет провести полный комплекс испытания к этой знаменательной дате.

Первым делом будут проведены ходовые испытания, во время которых планируется обнаружить и устранить все имеющиеся недочеты. После этого, подлодка должна пройти государственные тесты и комплексные стрельбы. На последних запланирован запуск МБР «Булава» из Баренцева моря. Только после успешного прохождения всех этих испытаний атомоход будет принят на вооружение.