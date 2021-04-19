Российский парламентарий Руслан Бальбек прокомментировал заявление советника американского президента Джека Салливана об Алексее Навальном. Депутат заявил, что таким образом Соединенные Штаты прощаются с оппозиционером и выписывают ему «билет на тот свет».

Напомним, что ранее Салливан заявил, что если Навальный вдруг умрет, то Россию ждет целый комплекс негативных последствий. По мнению Бальбека, это говорит о том, что решение по оппозиционеру США уже приняли.

«Вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так”, – заявил парламентарий.

Также Бальбек предположил, что Алексей Навальный вполне может отреагировать на это «прощальное письмо» неординарно – обратиться к российским спецслужбам и раскрыть все нюансы своего сотрудничества с Соединенными Штатами.