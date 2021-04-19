Радикал и лидер запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош в интервью порталу «Обозреватель» заявил о своей мечте «захватить Москву». Он даже выразил недовольство тем, что ВСУ в настоящий момент не готовы к подобным «подвигам».

Он заявил, что Россия сейчас может взять под свой контроль всю территорию Донбасса, так как ее Вооруженные силы многократно превосходят украинскую армию. Если бы это было не так, то ВСУ обязательно дошли бы до Москвы, уверен радикал.

«Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время», – заявил украинский националист, который с себе подобными давно превратил в болото Украину.

Ярош также отметил, что хотя Россия и способна провести наступательную операцию на Украине и отобрать у нее Донбасс, после этого Москве придется туго, так как международное сообщество приблизит ее «крах». Зато Украина сразу же после этого «заживет нормальной жизнью.