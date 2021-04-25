Издание The Guardian рассказало о самых популярных версиях учёных о том, что ждёт человечество после встречи с инопланетянами.

Как отмечается, большинство учёных в настоящее время уверены, что на других планетах имеется разумная жизнь. Однако однозначного мнения о том, стоит ли искать представителей инопланетных цивилизаций, и могут ли они быть опасными, нет.

Как считает физик-теоретик и автор научно-популярных книг Митио Каку, с каждым годом вероятность вступить в контакт с инопланетянами увеличивается. Однако чем это закончится, он сказать не может – это зависит от уровня развития цивилизации пришельцев. Кроме того, с инопланетянами будет сложно общаться, даже если удастся получить от них световой сигнал. Кроме расстояния, помешает и то, что язык пришельцев будет непонятен людям, и его придётся изучать.

Не исключается, что встреча может быть мирной, или наоборот, инопланетяне захотят уничтожить человечество. Как считает директор SETI в Беркли Эндрю Симион, если будет обнаружен сигнал от пришельцев, то отвечать им не стоит, так как они могут являться злом для людей. Дуглас Вакоч, являющийся представителем METI International, считает наоборот – что пришельцев стоит позвать, и вредить они не будут.