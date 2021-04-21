Китайское издание Sohu утверждает: жесткие действия Путина, которые в западных СМИ объявлены «российской агрессией», – это лишь «зеркальные» ответные меры на военное давление США и НАТО в отношении России. Discover24.ru представляет перевод статьи, опубликованной в Sohu сегодня, 21 апреля.

«Не увижу Байдена, так что же?!». На этот раз Путин поступил очень жестко, изгнав американских дипломатов и силой предупредив Японию

Соединенные Штаты проведут онлайн-саммит глобальных лидеров по климату с 22 по 23 апреля, и 40 мировых лидеров, включая Путина, приглашены для участия в нем. По сообщениям российских СМИ, Путин принял приглашение и 22 апреля выступит в Интернете с разъяснением позиции России по проблеме климата. Однако пресс-секретарь президента сообщил, что Путин в этот период не будет встречаться с Байденом. Двусторонние контакты с другими главами государств при этом не исключены.

Намерение Путина в этом шаге совершенно очевидно: кроме вопросов, связанных с глобальными климатическими проблемами, другие темы обсуждаться не будут. Недавно в ходе инцидента с Навальным Соединенные Штаты неоднократно нападали на Россию, осуждая ее использование химического оружия и нарушение прав человека. Национальные средства массовой информации в Соединенных Штатах подняли общественное мнение, и Министерство торговли выступило с заявлением, чтобы начать новый раунд экономических санкций.

Соединенные Штаты так заняты ролью «вестника справедливости», что у них нет времени разъяснять покушение на убийство президента Беларуси Лукашенко. В конце концов, Путин был раздражен этой серией антироссийских действий со стороны США, и он жестко заявил, что не будет встречаться с Байденом.

Помимо отказа от встречи, Россия также предприняла ряд ответных мер против дипломатической высылки, инициированной Соединенными Штатами и проамериканскими странами. Министерство иностранных дел России выпустило объявление о высылке 10 американских дипломатов и запрете на въезд в страну 8 высокопоставленных американских чиновников, включая генерального прокурора Гарланда, министра внутренней безопасности Майоркаса и директора ФБР Кристофера Рэя.

Кроме того, чтобы не допустить проникновения сотрудников американской разведки, Кремль решил отменить соглашение о поездках американских дипломатов в Россию и запретить Соединенным Штатам нанимать неамериканских граждан в российские дипломатические агентства. Министр иностранных дел России также «предложил» послу США в России Салливану вернуться в Вашингтон.

Россия также неоднократно применяла силу, чтобы предупредить «младшего брата США номер один» – Японию. В Тихом океане Соединенные Штаты активно сотрудничают с Японией. По мере того, как отношения между двумя странами становились более тесными и поощрялись их союзниками, японское правительство снова активизировалось по поводу четырех северных островов, и даже обвинило Россию в их «незаконной и варварской оккупации».

Российская армия не стала говорить ерунду и разместила зенитные ракеты непосредственно на Южных Курилах, а боевые корабли – корвет «Совершенный» и фрегат «Маршал Шапошников» – провели учения с боевыми стрельбами в Японском море. Действия российской армии стали ответом на действия японской стороны. Сразу после встречи между Японией и США ВВС, дислоцированные на Дальнем Востоке, отправили стратегические бомбардировщики для облета Японии. Очевидно, Россия хочет предупредить «старшего брата» – Америку – вслед за Японией.

После прихода к власти администрации Байдена «сдерживание» России со стороны США еще более усилилось. США не только призвали Японию, Польшу и другие страны присоединиться к антироссийскому лагерю, но и задействовали все ресурсы НАТО, чтобы спровоцировать гражданскую войну на Украине. Кроме того, США продолжили практиву введения антироссийских санкций. Именно перед началом нового раунда таких санкций Байден выбрал момент, чтобы выразить намерение облегчить американо-российские отношения во время разговора с Путиным.

Путин отказался снова видеться с Байденом, потому что понял, что общение не будет играть никакой роли в этих односторонних и жестких санкциях. Чтобы поддерживать мировой порядок, в котором доминируют только они сами, США и страны Запада не прекратят санкции. Вместо того, чтобы говорить, Россия охотнее выражает свою четкую позицию посредством жестких военных действий. Ведь лишь таким образом коварный заговор США не увенчается успехом, и любая страна, которая вмешивается во внутренние дела России и присоединяется к антироссийскому лагерю в Запад, подвергнется серьезной атаке.