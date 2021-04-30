Известный пранкер Алексей Столяров (Лексус) организовал видеоконференцию с украинскими парламентариями, представился главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым и вынудил собеседников петь гимн Украины.

Он рассказал депутатам, что в нем течет украинская кровь, что он любит народные песни соседней страны и даже выучил ее гимн. Лексус предложил спеть его всем вместе, на что парламентарии сразу же согласились.

Также пранкер заметил ошибку, допущенную депутатом Мустафой Джемилевым и заставил участников конференции спеть гимн еще раз.

Видеозапись исполнения появилась в Телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Лексус также заявил, что штаб Навального планирует признать Крымский полуостров украинским, но для этого блогер должен сперва прийти к власти. Один из депутатов на это ответил, что чем быстрее оттуда уйдет российская администрация, тем лучше.