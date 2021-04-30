читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный пранкер Алексей Столяров (Лексус) организовал видеоконференцию с украинскими парламентариями, представился главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым и вынудил собеседников петь гимн Украины.

Он рассказал депутатам, что в нем течет украинская кровь, что он любит народные песни соседней страны и даже выучил ее гимн. Лексус предложил спеть его всем вместе, на что парламентарии сразу же согласились.

Также пранкер заметил ошибку, допущенную депутатом Мустафой Джемилевым и заставил участников конференции спеть гимн еще раз.

Видеозапись исполнения появилась в Телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Лексус также заявил, что штаб Навального планирует признать Крымский полуостров украинским, но для этого блогер должен сперва прийти к власти. Один из депутатов на это ответил, что чем быстрее оттуда уйдет российская администрация, тем лучше.

«Я могу заверить вас, что про референдум, то, что говорил Алексей когда-то про бутерброд, я понимаю прекрасно. Таких слов больше не будет», – подытожил Лексус.

Вам может понравиться

Болгары предложили Украине использовать надувные лодки для борьбы с РФ

Болгарское издание «Дневник» кратко описало ситуацию на границах между Украиной и Россией, сообщив, что ситуация там по-прежнему напряжена, несмотря на отвод российских войск. Авторы также упомянули о том, как Киев

Военным атташе из 52 стран показали возможности ЗРПК “Панцирь” и ЗРК С-400

Военные атташе из 52 государств побывали на российском полигоне Ашулук, что в Астраханской области, и выступили в роли наблюдателей на стрельбах с применением ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК С-400. Также их

Do Rzeczy: Азербайджан превратил “кукурузники” в эффективное оружие для войны

Морально устаревшие «кукурузники» все еще способны воевать, пишут авторы польского издания Do Rzeczy. Они напоминают о Второй Карабахской войне, в которой Азербайджан приспособил самолеты Ан-2 для обнаружения армянских систем ПВО.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 21 °C |