Российские уфологи доказали подлинность короткого фильма, посвящённого другой стороне Луны и некоторым теориям заговора, связанных со спутником Земли.

Так, согласно теориям, американская программа «Аполлон», которая официально была прекращена в 1972 году, в действительности продолжилась, и ещё состоялось не менее трёх полётов на Луну. Во время них американские космонавты якобы нашли корабль пришельцев, и то, что осталось на Луне от древних сооружений.

Об этом сообщил житель Родезии, назвавшийся Уильямом Рутледжем, который заявил, что являлся астронавтом «Аполлона-20». Раскрыть информацию о полёте на Луну он решил из-за того, что уже стар – ему 80 лет, и он больше не боится. По его словам, учёные NASA оценили возраст найденных на Луне корабля и развалин примерно в полтора миллиона лет.

Также Рутледж заявил, что внутри корабля они нашли отсек с двигателем, оранжерею с мёртвыми растениями, криокамеры, и четыре мумифицированных тела инопланетян, а также два тела гуманоидов, мужчины и женщины. Женское тело хорошо сохранилось, и оно было очень похоже на земную женщину, за исключением шести пальцев на руках. Тело было доставлено на Землю.

В доказательство своих слов Рутледж поделился видеозаписью, которая у многих вызвала сомнения. Но российские учёные доказали, что видео подлинное – некоторые кадры, по их словам, реальные. Также выяснилось, что экспедиция называлась не «Аполлон», а «Ванденберг-20».