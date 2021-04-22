Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Алексей Навальный выругался с использованием нецензурной лексики в отношении правозащитников.

Согласно её заявлению, Навального, находящегося в колонии, посетили правозащитники, с которыми он отказался общаться в грубой форме и с использованием нецензурной лексики. Кроме того, он совершил 14 нарушений в колонии. Поэтому Навальному были сделаны выговоры.

Также Москалькова заявила, что Навальному проводили медосмотры и назначали лечение, однако он отказался от этого. Она отметила, что условия содержания Навального, а также его медицинского обеспечения, соответствуют действующему законодательству России и международным стандартам.