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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что организаторов кинофестиваля «Артдокфест» необходимо привлечь за экстремизм. С соответствующей просьбой он обратился к директору ФСБ Александру Бортникову.

Так, Милонов указал на то, что в рамках фестиваля собираются показать фильм «Тихий голос». В центре сюжета этого фильма история бойца ММА, которого вынудили бежать из Чечни из-за гомосексуальности. Депутат уверен, что кинофильм носит откровенно экстремистский характер. Также он заявил, что фильм побуждает к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды.

Как считает Милонов, те, кто занимается этим фестивалем, были проспонсированы из-за рубежа. Кроме того, он заявил, что и до этого их уже замечали в показе экстремистских фильмов.

Фестиваль проводится в Москве со 2 по 9 апреля. Также он был запланирован в Санкт-Петербурге, однако показ был отменён, а Дома кино – опечатаны.

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