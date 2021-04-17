Эйваз Умеров, который возглавляет в Крыму официальную национально-культурную автономию крымских татар, пригласил на полуостров турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Он отметил, что только после посещения Крыма тот сможет понять настоящую позицию этого народа.

По словам Умерова, Меджлис крымско-татарского народа (запрещенная в России организация) не имеет никаких полномочий представлять данный этнос. Реальное отношение татар к сложившейся ситуации можно будет узнать только после общения с ними на территории полуострова.

Напомним, что ранее Эрдоган сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не намерен признавать «аннексию Крыма» и присоединился к так называемой Крымской платформе. Кроме того, турецкий лидер поддержал стремление Киева стать частью Североатлантического альянса.