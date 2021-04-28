Блогер Алексей Навальный – это «политический проходимец», которые использует заведомо ложные аргументы для продвижения своей карьеры, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что считал так до заключения оппозиционера и с тех пор его мнение не изменилось.

По мнению Медведева, Навальный не только осуществляет в России деструктивную деятельность, но еще и пытается втянуть в нее большое количество граждан страны. При этом он больше ориентируется на молодежь, которая не имеет политического опыта и легко поддается на речи блогера.

Зампред Совбеза заявил, что Навальный призывает молодых людей к протестам и тем самым фактически их подставляет, так как именно они несут ответственность за несанкционированные митинги и акции протеста. Сам же оппозиционер в подобных мероприятиях до заключения участвовал крайне редко, предпочитая не подвергать себя рискам.