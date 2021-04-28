читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер Алексей Навальный – это «политический проходимец», которые использует заведомо ложные аргументы для продвижения своей карьеры, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что считал так до заключения оппозиционера и с тех пор его мнение не изменилось.

По мнению Медведева, Навальный не только осуществляет в России деструктивную деятельность, но еще и пытается втянуть в нее большое количество граждан страны. При этом он больше ориентируется на молодежь, которая не имеет политического опыта и легко поддается на речи блогера.

Зампред Совбеза заявил, что Навальный призывает молодых людей к протестам и тем самым фактически их подставляет, так как именно они несут ответственность за несанкционированные митинги и акции протеста. Сам же оппозиционер в подобных мероприятиях до заключения участвовал крайне редко, предпочитая не подвергать себя рискам.

Вам может понравиться

Ученые нашли способ убивать коронавирус за секунду

Высокая температура способна убивать коронавирус буквально за одну секунду, сообщили эксперты Техасского университета A&M, разработавшие соответствующий прибор для борьбы с патогеном. Они рассказали, что ранее уже предпринимались попытки уничтожить коронавирус

Ученые обнаружили “карусель” воспоминаний во время мозговой деятельности человека

В состоянии бодрствования человеческий мозг устраивает своеобразную карусель воспоминаний. Он постоянно улавливает всю новую информацию и сразу же обращается к памяти для изучения прошлого опыта. Причем делает это таким образом,

Лавров оценил возможность войны между Россией и Украиной

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной на Донбассе «можно и нужно избежать». Он также прокомментировал многочисленные слухи о возможном вооруженном столкновении для защиты жителей региона
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 28 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 28 апреля – пасмурно, до 16 °C |