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На интернет-портале «Эхо Москвы» появилась петиция, подписанная правозащитниками, а также представителями прессы и культуры, и направленная в адрес Александра Калашникова, главы ФСИН РФ, с требованием создать для Алексея Навального нормальные условия в тюрьме.

Согласно словам авторов документа, у них имеются большие опасения за жизнь российского оппозиционера. Ранее его сторонники заявили, что у Навального сильно ухудшилось самочувствие в тюрьме. К нему также запрещают пускать адвокатов. В петиции указано, что реабилитация политика не была завершена, а в колонии он не получает необходимой медицинской помощи.

В письме требуют, чтобы Татьяна Москалькова, российский омбудсмен, и Игорь Краснов, генпрокурор РФ, ознакомились с документами, по которому Навальному приписали «склонность к побегу», и изучили их правомерность. По мнению правозащитников, необходимо как можно скорее убрать с него этот статус, так как он наносит ему физическую и психологическую боль.

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