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Глава компании «ВПК» Александр Красовицкий сообщил, что российские специалисты создадут первый колесный танк, взяв за основу бронированную платформу под названием «Бумеранг».

Согласно его словам, благодаря колесному шасси подобная военная техника сможет гораздо быстрее перемещаться по полю битвы. Она также получит возможность преодолевать водоемы и атаковать противников на плаву. Красовицкий добавил, что танк на гусеницах может сломаться уже через 10 000 километров, а на колесах он проедет в десять раз больше.

В виде орудия планируется использовать 125-миллиметровую пушку, которой в настоящее время оснащают танки Т-90. Она может стрелять управляемыми снарядами. Подобный арсенал позволит новой боевой машине стать самой мощной в своем классе. С помощью нее можно будет также выполнять разведывательные операции и патрулирование опасных районов.

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