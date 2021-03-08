Режиссер Никита Михалков дал ответ на возмущения российских актеров, которым не понравилось, что он раскрыл суммы их гонораров. Он заявил, что они ведут себя совершенно не так, как почитаемые ними голливудские «звезды».

Напомним, что ранее Михалков заявил, что не понимает, почему некоторые российские артисты поддерживают блогера Алексея Навального и призывают молодежь выходить на протесты. Он поинтересовался, против чего они протестуют, если зарабатывают в России огромные деньги за съемки, а также имеют возможность свободно сниматься в кино.

После возмущений со стороны актеров Михалков заявил, что голливудские «звезды» совсем не опасаются того, что кто-то узнает о суммах их гонораров. Напротив, большие заработки являются предметом их гордости, так как привлекают внимание продюсеров и открывают путь для все новых и новых съемок. Российские же артисты возмущаются, когда кто-то говорит об их гонорарах.

«Может быть, вы считаете, что не стоите этих денег?», – резонно поинтересовался режиссер.

Он предположил, что артисты просто боятся, что люди, которых они призывают «на баррикады», оставаясь в тени, обратят свое внимание на них и поинтересуются, откуда деньги. По мнению Михалкова, если это действительно так, то все разговоры о гражданской позиции – «это лажа», так как актеров на самом деле совершенно не интересует, что происходит в стране.