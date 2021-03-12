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После развала Советского Союза Украина вполне могла стать третьей по силе ядерной державой на планете. Однако она этот свой шанс не использовала. И одну из главных ролей в этом сыграли Соединенные Штаты, которые в кулуарах называли Украину «обезьяной с гранатой»

Так, на конец 1991 года в распоряжении Киева оставалось 46 твердотопливных ракет РТ-23, а также 130 МБР и 10 стратегических бомбардировщиков. Однако парадокс ситуации заключался в том, что применить весь этот арсенал для давления на Россию и остальные страны мира Украина была не в силах.

Все дело в том, что коды запуска ядерных ракет после развала Союза все же остались в его столице Москве. Кроме того, МБР в своем большинстве были направлены на Соединенных Штаты. Но из-за отсутствия «красной кнопки» даже против США Киев не смог бы их использовать.

Но Вашингтон, который сильно пугало наличие в распоряжении молодой державы такого количества ракет, постоянно давил на Украину, вынуждая ее отказаться от ядерного арсенала. И в конечном итоге добился своего.

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