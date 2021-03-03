Публикация изданием «База» информации о доходах дочери бизнесмена Игоря Шувалова стала поводом для судебного иска. В суд обратился предприниматель Сергей Котляренко, компания которого, согласно статье, выплачивала Марии Шуваловой по 172 миллиона рублей в месяц.

Котляренко требует у судебных органов обеспечить защиту чести и достоинства компании «КСП Капитал управление активами», а также защитить его честное имя и деловую репутацию.

Издание «База» сообщает, что данные о том, что за 2018 год Мария Шувалова получила не менее двух миллиардов рублей, были получены из источника в Федеральной налоговой службе. При этом достоверность этой информации неоднократно проходила проверку, так как «База» публиковала сведения о доходах государственных чиновников.

«КСП Капитал управление активами» отрицает тот факт, что Мария Шувалова работала в компании и получала столь грандиозные зарплаты, превышающие доходы главы «Газпрома» Алексея Миллера. Также она опровергает заявления о том, что Котляренко числился номинальным владельцем имущества главы ВЭБ Игоря Шувалова.