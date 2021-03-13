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38-летняя исполнительница на передаче «Вечерний Ургант» рассказала, почему пришла на «Голос. Дети» в слишком уж откровенном наряде. Выяснилось, что она собиралась надеть совсем другое платье, однако планы были нарушены.

По словам певицы, она заказала для участия в детском шоу белый и абсолютно закрытый наряд в Париже. Однако оно не подошло по размеру. Поэтому пришлось импровизировать и надевать то, что попалось под руку.

Также Лобода отметила, что в комбинезоне, который она в конечном итоге надела, грудь была скрыта. Да и с большого расстояния конкурсанты не смогли бы ничего увидеть.

На шоу Ивана Урганта исполнительница также явилась в откровенном наряде. Он восхитился разрезом и заявил, что не может сесть, так как «кресло застряло». Лобода сообщила, что стилист порекомендовала ей сесть таким образом, чтобы разрез увидели все зрители, но ведущий воспротивился этому. Он шутливо пояснил, что в таком случае не сможет нормально вести программу.

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