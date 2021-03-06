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Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли, которая касалась «расследования о дворце», из его последнего выступления.

Во время своего выступления юморист произнёс монолог, который касался ненависти в Сети. В том числе было затронуто видео с расследованием Навального о дворце Путина. Это видео Воля посмотрел по рекомендации, когда помогал сыну с уроками. Само расследование он не прокомментировал, но посмеялся над авторами ролика, которые «точно знают», кому принадлежит этот дом.

При этом Воля не назвал ни одной фамилии, однако по контексту можно без труда понять, о чём именно идёт речь. Также он пошутил, что был во дворце Мартиросяна, и тот ему заявил, что это его дом, однако в случае расследования – то это дом Воли.

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