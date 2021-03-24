Отношения НАТО с Россией будут весьма сложными, заявил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он также отметил, что и США, и их союзники уже успели подготовиться к этому.

Согласие с ним выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Россия усиливает на своей территории какие-то одному ему заметные репрессивные меры. О подобных мерах рассказывал и неудачно съездивший в Москву евродипломат Жозеп Боррель.

Он в очередной раз призвал выпустить блогера Алексея Навального и участников митингов, рассказал об авторитарном режиме, а также заявил, что РФ является для Европы опасным соседом. Также Боррель по сложившейся в последнее время европейской традиции обвинил Россию в кибератаках, игнорировании требований Минских соглашений и распространении дезинформации.