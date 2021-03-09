На каналах NEXTA и NEXTA Live в сервисе Telegram сообщили о скором выходе ролика, снятого оппозиционерами и рассказывающего о «коррупционной деятельности» Александра Лукашенко, белорусского лидера.

Соответствующее видео получило название «Лукашенко. Золотое дно» и появилось на площадке YouTube вчера, 8 марта, ровно в шесть часов вечера. В опубликованном посте отмечается, что первоначально авторы фильма собирались сделать непродолжительный обзор имущества, имеющегося у президента Белоруссии, однако позднее с ними связались люди, которые обладали информацией о коррупционных схемах Лукашенко.

В результате создатели ролика решили полностью изменить сценарий, сняв полноценное расследование. На данный момент времени его просмотрели уже больше одного миллиона раз. Ранее белорусский лидер заявил, что оппозиция собирается снять фильм о его «богатствах» по тому же типу, что видео Алексея Навального, оппозиционера из РФ.