Россия вновь победила Запад, заявляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он поясняет, что очередная попытка развязать на территории РФ революцию снова завершилась провалом. Несмотря на то, что западные государства предпринимали попытки оказывать воздействие на российских граждан через интернет.

«Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву», – заявил Жириновский, обращаясь к Европе.

Он также высказался в том духе, что Европа никак не может прийти к правильным выводам, опираясь на мировую историю. Она продолжает делать неверные ставки – сперва это был Явлинский, затем Ходорковский, потом Навальный. Но все они оказались битыми картами.

Жириновский предложил вспомнить, кто именно неоднократно спасал Европу то от Чингисхана, то от Гитлера, то от Наполеона, а также сделать наконец, правильные выводы и понять, что несмотря на все желание Запада, в России никогда не будет революций.