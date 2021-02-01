Ситуация с Навальным представляет собой “настоящий балаган”, заявляет чешский лидер Милош Земан. Он также считает, что российский блогер никакой не демократ, а «русский националист», притворяющийся политиком.

Земан заметил, что на словах Алексей Навальный поддерживает демократические ценности, однако в некоторых высказываниях раскрывается его настоящая суть. Он, к примеру, выступал в поддержку депортации чеченцев, которую проводил Сталин, поддержал аннексию Крыма, а также принимал участие в многочисленных националистических маршах.

Земан также заявил, что Навальный не борется с «путинским режимом», а выступает против Владимира Путина лично. Поэтому ему пора прекратить притворяться политиком и устраивать балаган, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране.