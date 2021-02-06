Во Владивостоке и Санкт-Петербурге силовики провели обыски у некоторых местных активистов и политиков.

Так, во Владивостоке обыск был проведён у Максима Хозяйкина, который является подозреваемым по делу о перекрытии улиц во время митингов в поддержку Навального. Обыск провели у зампредседателя регионального отделения «Яблока» Марины Железняковой, являющейся свидетелем по этому делу. У неё, как отмечается, силовики забрали смартфон и компьютер.

Кроме того, силовики пришли к Гии Какабадзе, участнику движения «Волонтеры свободы» Роману Беломеснову, которого доставили в отделение полиции, а также к сотруднику РАН Антону Расину и блогеру Геннадию Шульге.

В Санкт-Петербурге обыску подверглись Илья Гантварг, Павел Чупрунов, Гаврила Филиппов, Артем Владимиров, Андрей Агеев, Денис Стариков, экс-депутат Светлана Уткина, а также участница «Бессрочного протеста» Светлана Ковалец. Кроме того, полиция пришла по адресу прописки бывшего пресс-секретаря «Весны» Артема Уйманена, однако оказалось, что он там уже давно не проживает.