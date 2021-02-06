Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во Владивостоке и Санкт-Петербурге силовики провели обыски у некоторых местных активистов и политиков.

Так, во Владивостоке обыск был проведён у Максима Хозяйкина, который является подозреваемым по делу о перекрытии улиц во время митингов в поддержку Навального. Обыск провели у зампредседателя регионального отделения «Яблока» Марины Железняковой, являющейся свидетелем по этому делу. У неё, как отмечается, силовики забрали смартфон и компьютер.

Кроме того, силовики пришли к Гии Какабадзе, участнику движения «Волонтеры свободы» Роману Беломеснову, которого доставили в отделение полиции, а также к сотруднику РАН Антону Расину и блогеру Геннадию Шульге.

В Санкт-Петербурге обыску подверглись Илья Гантварг, Павел Чупрунов, Гаврила Филиппов, Артем Владимиров, Андрей Агеев, Денис Стариков, экс-депутат Светлана Уткина, а также участница «Бессрочного протеста» Светлана Ковалец. Кроме того, полиция пришла по адресу прописки бывшего пресс-секретаря «Весны» Артема Уйманена, однако оказалось, что он там уже давно не проживает.

Вам может понравиться

Компания Microsoft представила новый сервис для организации удалённой работы

Компания Microsoft заявила о запуске новой платформы под названием Viva. Эта платформа,…
  • Анна
  • 05.02.2021
  • читать 1 минуту

В Оренбурге военнослужащий воткнул себе в пах нож

В Оренбурге был госпитализирован 30-летний военнослужащий с ножевым ранением в области паха.…
  • Анна
  • 05.02.2021
  • читать 1 минуту

В Швейцарии шесть человек скончались после вакцинации от коронавируса

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях проявления…
  • Анна
  • 06.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -12 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 6 февраля – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 6 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 6 февраля – небольшой снег, до 1 °C |