Автор испанского издания El Confidencial Начо Аларкон рассказал в новой публикации о реакции европейского сообщества на визит в Россию дипломата ЕС Жозепа Борреля. Он отметил, что общее настроение в ЕС можно описать как «негодование».

По словам Аларкона, Брюссель не может уладить свои проблемы с Испанией, но в то же время пытается защитить оппозиционного блогера Алексея Навального. Автор считает, что Евросоюзу необходимо сосредоточиться на внутренних делах и перестать дразнить Россию подобными визитами.

Также Аларкон заявил, что Боррель дал Москве повод нанести ответный удар за «насмешки» в свой адрес, которые выглядят как наглое вмешательство во внутренние дела другого государства. Он вспомнил эпизод, когда глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сравнил Навального с каталонскими сепаратистами, которые сбежали из Испании, но потом все же были осуждены.

По мнению испанского журналиста, визит Борреля в РФ вызвал широкий резонанс в ЕС и никак не помог наладить отношения между Европой и Россией, которые сейчас испортились до предела.