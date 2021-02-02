Появление в Мосгорсуде западных дипломатов говорит о том, что они поддерживают Алексея Навального «как своего» и намереваются высказать солидарность с ним. Такое заявление сделал вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой.

Напомним, что именно во вторник суд намерен рассмотреть дело о замене Навальному условного срока на тюремный по обвинению в деле о компании «Ив Роше». Соответствующее ходатайство было подано в судебные инстанции управлением ФСИН.

До начала процесса у здания суда начали появляться автомобили посольств разных стран в РФ. Сообщается, что за ходом судебного заседания изъявили желание наблюдать представители сразу двадцати государств.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который призвал дипломатов каким-либо образом «обозначить свои действия», а также прекратить вмешиваться во внутренние дела России. Такую же точку зрения высказала и представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.