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Журналисты телеканала «Россия 1» сняли видео, в котором продемонстрировали место жительства Алексея Навального в Германии. Сюжет был показан в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

Как сообщила журналистка Анна Попова, Навальный снял виллу, расположенную в самом престижном районе Фрайбурга. В этом доме он жил с конца ноября около двух месяцев. Сутки в таком доме обходятся, как указывается, в 530 евро.

Так, Попова показала его двухэтажный дом, продемонстрировала просторную гостиную с двумя диванами, спальню с террасой, гардеробную. Также в видео был показан балкон, с которого Навальный записывал одно из своих видеообращений, и кухня с кофемашиной и набором голландского чая. На втором этаже дома, как указывается, расположена гостиная с камином и печью. Также в доме имеется бассейн и джакузи.

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