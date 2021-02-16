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Компания «Конкорд» рассказала, как прошло судебное заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному.

В Люблинском районном суде Москвы защита ответчика попросила предоставить большой список документов о судимости истца 40-летней давности. Данный шаг адвокатов Навального призван значительно затормозить рассмотрение иска. Требуемые документы найти практически невозможно, поскольку за давностью лет их местонахождение неизвестно, как и не существует страны и суда, в котором слушалось дело.

Суд не посчитал необходимыми документы о судимости Пригожина для разрешения спора с Навальным

В итоге суд отказал защите ответчика, обосновав решение отсутствием необходимости предоставления истцом запрашиваемых документов. «Конкорд» также напомнил, что лицо не считается судимым, если оно полностью погасило судимость. Исходя из этого, любые оскорбления в адрес данного лица, связанные с прошлыми судебными процессами, недопустимы. Юристы Пригожина рассчитывают на объективность суда, как и на положительный исход дела в его пользу.

Ближайшее судебное заседание по иску Пригожина к Навальному пройдет 5 марта.

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