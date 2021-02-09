В результате длительных несанкционированных протестов в России может возникнуть гражданский конфликт, который в дальнейшем приведет к распаду страны, уверены студенты самопровозглашенной ДНР, обратившиеся к российской молодежи. Они рекомендуют в первую очередь защищать своих близких людей и Родину, не поддаваясь на обман со стороны популистов.

Студенческая лига ДНР привела в пример Украину, которая после массовых протестов потеряла собственные территории из-за гражданского конфликта. Студенты написали, что сейчас они вынуждены жить в условиях войны, которая не прекращается на протяжении семи лет. Причем в заявлениях вожаков «революции достоинства», вспыхнувшей на Украине в 2013 году, ни о какой войне речь не шла. Напротив, они пытались привлечь сторонников речами об европейских ценностях.

Государственный переворот 2014 году на Украине стал результатом «оранжевой революции», которая не только расколола страну на два лагеря, но и вырастила племя националистов, которые прикрываясь заявлениями о демократии и европейских ценностях творили настоящие зверства.

По словам студентов, люди, которые призывают выходить на протесты «за Навального», ставят своей целью развал России.