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В Сети распространяется видеозапись, на которой телеведущая Ольга Скабеева нервно беседует с Евгением Поповым за «кулисами» своей программы «60 минут». На ней хорошо слышно, как ведущая раздает указания экспертам и гостям передачи, сообщая им, что нужно говорить в эфире.

Так, она отметила, что разговоры о блогере Алексее Навальном являются «несвоевременными», а также упрекнула Попова в том, что он позвал экспертов с Украины на обсуждение данной темы.

Комментируя слив видеозаписи в сеть, Скабеева заявила, что зрители, посмотревшие ролик, нарушают все этические нормы. Потому что «подглядывать и подслушивать в замочную скважину – это унизительно».

Также ведущая проехалась по журналистке Ксении Собчак, которая выложила краткий эпизод видео в своем аккаунте. Ольга припомнила ей интервью, в котором та говорила о неприемлемости подслушивания чужих разговоров и чтения писем.

«Не люблю лицемеров», – подвела итог Скабеева.

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