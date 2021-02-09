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Организаторы и участники флешмоба «Путин – наш президент» нарушают санитарно-эпидемические требования и должны быть привлечены к ответственности, заявляют представители штаба Алексея Навального. Они поясняют, что в Ставрополе, Барнауле и других городах, в которых проводится данное мероприятие, действуют ограничительные меры из-за распространения Covid-19.

По словам штаба, власти заводят дела на участников акций протеста, которые нарушают правила карантина, но при этом не обращают внимание на подобные нарушения, допускаемые на выгодных для них мероприятиях. Подобное, по словам представителей блогера, происходило и во время обсуждений поправок в Конституцию, и в ходе празднование «победы» над Covid в начале лета прошлого года.

Закон, по мнению активистов штаба, должен быть один для всех, поэтому как участники, так и организаторы флешмоба должны быть задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемических норм.

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