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Блогер Виталий Наливкин снял пародию на расследование Навального про «дворец Путина», представив ролик про «дворец в Геленджике».

Видео было снято в Уссурийске, при этом на него был наложен оригинальный голос Навального из его расследования. Согласно сценарию пародийной видеозаписи, чиновник Виталий Наливкин владеет эксклюзивным жилым комплексом. Построен этот комплекс был на средства из бюджета Уссурийска.

При этом в кадре демонстрируются настоящие развалины – сгоревшие и почти полностью разрушенные бараки. Также можно заметить рабочих, которые занимаются ремонтом этого «комплекса». В записи сообщается, что это «самый секретный и охраняемый объект в России». При этом Наливкин отрицает, что дом принадлежит ему.

Видеозапись была опубликована 9 февраля на YouTube. Всего лишь за несколько часов пародия набрала более миллиона просмотров.

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