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После критики в адрес Алексея Навального со стороны Григория Явлинского экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман передумал баллотироваться в депутаты Госдумы от его партии «Яблоко».

Напомним, что Явлинский ранее высказывался в том духе, что политика Навального – это национализм вкупе с популизмом. Он также отметил, что даже представители штаба оппозиционного блогера поняли, что очередные протесты не приведут ни к чему хорошему и решили временно от них отказаться.

Политический обозреватель Александр Пирогов, комментируя решение Ройзмана не выдвигаться от партии Явлинского «Яблоко», предположил, что в этом случае его выдвижение становится большим вопросом. Несмотря на то, что Ройзман имеет хорошие рейтинги в Свердловской области, целый ряд партий не захочет видеть его в своих рядах из-за чрезмерно острой оппозиционной риторики.

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