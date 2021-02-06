Рэпер Вячеслав Машнов, известный также под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный, и другими, заявил о том, что его задержали и доставили в отделение полиции.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter, его представитель Артем Вараб эту информацию подтвердил. При этом он отметил, что не имеет права раскрывать иную информацию. Как уточняется, задержание произошло в Санкт-Петербурге.

По словам рэпера, причиной задержания стало его участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Акция состоялась 2 февраля в центре города. Рэпер в своём сообщении также поделился видеозаписью с митинга, на которой он идёт рядом с другими людьми и выкрикивает лозунги. Также он выложил фото, демонстрирующие его нахождение в отделении полиции.