Владимир Путин, лидер РФ, рассказал представителям прессы, что во время беседы по телефону со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном он предложил помощь в исследовании анализов Алексея Навального.

Согласно словам президента РФ, в рамках первого разговора с лидером Франции после возможного отравления оппозиционера он сообщил ему о возможности отправить в европейские лаборатории российских экспертов для совместной работы по выявлению яда в имеющихся образцах. Путин при этом добавил, что при обнаружении отравляющих веществ будет обязательно возбуждено уголовное дело.

Глава государства также предложил второй вариант сотрудничества – западные исследователи могли приехать в Российскую Федерацию и изучить взятые образцы в российских лабораториях. Но Макрон ответил отказом, сообщив при этом, что Россия не желает сотрудничать, что вызвало удивление у Путина.